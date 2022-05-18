Россияне рассказали, по каким причинам меняют работу

Сервис «Работа.ру» провел исследование, в ходе которого выяснил, по каким причинам россияне меняют место работы. Примерно половина опрошенных (47%) призналась, что причина заключается в нежелании работодателя повысить зарплату. Об этом сообщили «Известия».

Всего в опросе приняли участие более 5000 респондентов из всех регионов страны. 34% человек рассказали, что причины смены работы кроются в профессиональном выгорании и стрессе. 32% опрошенных назвали в качестве причны отсутствие карьерного роста.