Интересное 21 декабря 2022, 05:35 Россияне рассказали назвали любимые новогодние фильмы Россияне назвали «Иронию судьбы, или С легким паром!» любимым новогодним фильмом

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Просмотр новогодних фильмов стал праздничной традицией для многих российских семей. Сайт kp.ru провел опрос и выяснил у россиян, какой фильм является их самым любимым.

Большинство опрошенных выбрали картину Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» — за этот фильм проголосовали 26% опрошенных. Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» набрал 19% голосов. «Морозко» выделили 15% респондентов, а «Чародеи» — 8%.

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В опрос попали и зарубежные картины — «Один дома» и «Гарри Поттер». Они получили 7% и 5% соотвественно.

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А вот советские «Джентльмены удачи» заработали 6% голосов. За «Карнавальную ночь» и «Кавказскую пленницу» проголосовали по 5% респондентов. Последнее место занял фильм «Приходи на меня посмотреть» с Олегом Янковским, Екатериной Васильевой и Ириной Купченко. Он заработал 4% голосов.