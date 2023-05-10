Интересное 10 мая 2023, 18:45 Россияне рассказали, куда отправят отдыхать детей во время летних каникул Большинство детей в России проведут летние каникулы на даче

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Большая часть детей (37%) в России в 2023 году проведут лето на даче. Это стало известно из исследования сервиса SuperJob. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Еще 31% родителей рассказали, что их дети проведут каникулы дома. Около 13% планируют отправить детей в лагерь, 12% организуют им отдых на Черноморском побережье.

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Поездку по России детям намерены организовать 2% родителей. Столько же хотят провести с ними время за границей. Порядка 1% отправят детей в школьный лагерь. А 6% назвали другие варианты.