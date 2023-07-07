Интересное 07 июля 2023, 18:47 Россияне рассказали, кто в их семьях занимает главенствующую позицию kp.ru: примерно 52% россиян заявили, что у них в семье равноправие

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В субботу, 8 июля, в России будут отмечать День семьи, любви и верности. В связи с этим сайт kp.ru провел опрос, чтобы узнать, кто занимает главную позицию в российских семьях.

Чуть больше половины семей, 52%, рассказали, что в их семьях царит равноправие. В 21% случаев главным является муж, а в 10% — жена.

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«У нас в семье равноправие — каждый делает домашнюю работу, не оглядываясь на вторую половинку. Поэтому наши дети с ранней юности умели готовить, убираться, делать мелкий ремонт по дому», — рассказала одна из участниц опроса.

В 8% случаев руководит семьей тот человек, у которого сильнее характер. В 3% командует остальными родственниками самый старший в семье. Еще в 3% главенствует тот, кто больше зарабатывает и еще в 3% тот, кто занимается домашними делами.