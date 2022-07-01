Россияне рассказали, кто должен платить на первом свидании

Эксперты сервиса международных знакомств RusDate провели опрос, в ходе которого выяснили, кто должен платить на первом свидании. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Мужчины-респонденты выражали готовность платить на первом свидании в 66% случаев. Остальные 34% отметили, что за счет должна платить их спутница.

Женщины же в 82% случаев изъявили желание, чтобы за них на первоим свидании платил мужчина. Заплатить за себя сами готовы 14% респонденток, а 2% отметили, что могли бы оплатить счет полностью.

При этом чаще всего разделить счет готовы жительницы Москвы и Санкт-Петербурга (60% и 52% соответственно), передал сайт kp.ru.