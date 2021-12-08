Россияне рассказали, какому ремонту отдают предпочтение в съемном жилье

Большинство россиян, которые снимают жилье, предпочитают квартиры с евроремонтом. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на данные мониторинга «Яндекс. Аренда».

Евроремонт популярен у более 30% пользователей. Дизайнерский ремонт интересует 23% россиян. 18% предпочитают квартиры с косметическим ремонтом. При этом лишь 1% ищут квартиры без какого-либо ремонта.

«В Санкт-Петербурге в лидерах евроремонт — его выбирают 30% пользователей, в Новосибирске и Екатеринбурге самым популярным оказался дизайнерский — почти треть арендаторов ищет такие квартиры. В Москве этот вариант востребован у 24% потенциальных жильцов», — рассказали аналитики.