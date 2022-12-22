Интересное 22 декабря 2022, 04:15 Россияне рассказали, как выглядит идеальное жилье Россияне назвали транспортную доступность признаком идеального жилья

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Сервисы «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами» провели опрос, в ходе которого выяснили, какое жилье россияне считают идеальным. Одним из главных критериев жители страны назвали транспортную доступность. За данный вариант проголосовали 60% опрошенных. Об этом сообщили «Известия».

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Для 55% респондентов отличительным признаком идеального жилья стало качество постройки. Лидирующую позицию заняла доступность социальной инфраструктуры. Этот вариант выбрали 47% человек. Кроме того, 44% участников выделили экологическую ситуацию в районе, а 43% — развитую критическую инфраструктуру.