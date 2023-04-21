Интересное 21 апреля 2023, 12:33 Россияне рассказали, как планируют провести майские праздники Опрос SuperJob показал, что 13% россиян планируют взять отпуск между майскими праздниками

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Порядка 13% россиян рассказали, что планируют взять отпуск в период между майскими праздниками, чтобы получить полноценные каникулы, свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

При этом 60% человек отметили, что не имеют планов на майские праздники. Еще 10% рассказали, что будут работать из-за сменного графика. Около 17% респондентов заявили, что не решили, как будут проводить выходные.