Интересное 24 января 2023, 11:50 Россияне рассказали, как меняется их образ жизни в зимнее время года Опрос: 90% россиян замечают перемены в образе жизни и режиме питания в зимний период freepik

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Аналитики сервиса правильного питания Level Kitchen выяснили, что более 90% россиян заметили перемены в своем образе жизни и режиме питания в зимний период года. Об этом написал Life.

Каждый второй опрошенный сообщил, что стал питаться более калорийно. Около 17% респондентов в зимнее время года употребляют больше сладостей и мучных изделий, а 11% реже едят овощи и фрукты. Еще 5% россиян признались, что стали чаще пить алкогольные напитки.

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Около 42% пожаловались на то, что стали меньше времени проводить на свежем воздухе, а 17% чувствуют постоянный недосып. Каждый десятый россиянин стал меньше уделять времени спорту, и лишь 2% ощущают прилив энергии и желание свернуть горы.

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«Как правило, зимний рацион становится намного более углеводным, чему способствуют частые перекусы. Холод заставляет нас есть чаще и больше — так заложено природой», — сообщила диетолог-нутрициолог сервиса Татьяна Мещерякова.