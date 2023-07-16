Интересное 16 июля 2023, 22:13 Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в супругах SuperJob: россияне назвали курение самой раздражающей привычкой их супругов Marc A. Sporys / Unsplash

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Россияне назвали курение самой раздражающей привычкой их супругов, выяснили аналитики сервиса SuperJob. На пристрастие возлюбленных к сигаретам пожаловались 8% опрошенных мужчин и 10% женщин. С результатами исследований ознакомился РБК.

Женщины рассказали, что больше всего их бесит в мужьях храп (7%), привычка разбрасывать по дому вещи (6%) и чрезмерное увлечение спиртными напитками (5%). По 2% опрошенных мужчин пожаловались на занудство своих жен, лень, болтливость и «зависание» в смартфоне.

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Среди необычных ответов — щелканье суставами и чавканье, чтение нотаций, легкомысленное отношение к семейному бюджету, повышенный контроль за супругами и громкое хлопание дверьми.

Специалисты отметили, что россияне стали терпимее к отрицательным качествам супругов. Ничего не раздражает в женах 37% мужчин, а 30% женщин все устраивает в их мужьях. Участие в опросе, который проводили с 1 по 14 июля, приняли 1600 состоящих в браке человек.

Ранее аналитики поинтересовались у россиянок, в чем они видят счастье. Более половины респондентов (59%) назвали деньги, 57% упомянули взаимную любовь, а 53% выбрали семью.