Интересное 27 июня 2023, 23:15 Россияне рассказали, что для них является самым важным в All inclusive Россияне заявили, что хороший сервис наиболее важен в All inclusive

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В России утвердили ГОСТ для отелей All inclusive. Сайт kp.ru провел опрос и выяснил, что для жителей страны является самым важным в подобных отелях.

Самым популярным вариантом оказался хороший сервис и внимательный персонал. Этому пункту уделяют внимание 63% опрошенных.

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На втором месте оказалась безлимитная, разнообразная и вкусная еда. За этот ответ свой голос отдали 64% опрошенных.

Тройку лидеров замыкает ответ «чистые современные номера». Этому критерию отдают предпочтение 56% человек.