Россияне раскритиковали видео с погоней за медведем и росомахой

На странице «ВКонтакте» «ВоркутаПоймет» была опубликована видеозапись погони за медведем и росомахой. И пользователи высказали весьма однозначное мнение насчет этих кадров.

На видео можно увидеть, как охотники на снегоходах преследуют диких зверей в Республике Коми.

Восьмилетний мальчик из Электростали пожертвовал все свои накопления приюту для собак Подробнее

Хоть медведь и росомаха не пострадали, это видео вызвало волну негодования среди пользователи «ВК».

«Это разве нормальные люди? Нашли себе развлечение. Самих бы так погонять», — пишут люди в комментариях.

Кто-то даже отметил, что такая погоня могла нанести вред животным. В канун зимы животным нежелательно испытывать такой стресс, так как они теряют много энергии.

Ранее в СМИ сообщалось, что в подмосковном поселке поселке Левково по улицам и детским площадкам разгуливает стадо диких кабанов.