Интересное 22 марта 2023, 00:00 Россияне признались, с какими литературными персонажами себя ассоциируют Каждый третий россиянин заявил, что ассоциирует себя с Шерлоком Холмсом

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Каждый третий россиянин ассоциирует себя с Шерлоком Холмсом, а порядка 20% заявили, что похожи на Мастера из романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Это стало известно из опроса, проведенного сервисами Работа.ру и «Читай-город». Об этом сообщила «Газета.ru».

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При этом каждый четвертый респондент отметил, что проводят параллель с Филеасом Фоггом из романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней». При этом треть опрошенных заявили, что читают книги при любой возможности, написал «Ридус».