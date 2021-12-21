Россияне признались, что поправляются после новогодних праздников

33% россиян признались в том, что поправляются после новогодних праздников. Это стало известно из исследования компании-производителя спортивного оборудования Hasttings. Об этом сообщила «Газета.ru».

Среди этих людей 37% отметили, что прибавляют от одного до трех килограммов, 28% меньше одного килограмма. 18% набирают от трех до пяти килограммов. 17% респондентов рассказали, что прибавляют более пяти килограммов.

23% отметили, что в период праздников их вес остается прежним. 44% заявили, что вовсе не следят за изменениями своего веса.

20% респондентов признались, что им удается похудеть в первую рабочую неделю после праздников. 12% справляются с набранным за пару недель. За месяц приходят в форму 15%.

19% справляются с лишним весом в течение года. 34% не уделяют своему весу время. Также 19% заявили, что начинают худеть к Новому году. 13% опрошенных планируют начать новый год в хорошей форме.

Всего в опросе приняли участие 1017 человек. Возраст респондентов начинался от 18 лет.