Россияне поделились взглядами на разводы

Социологи фонда «Общественное мнение» провели опрос, в ходе которого выяснили, как россияне воспринимают развод. Об этом сообщила «СвободнаяПресса».

Около 70% опрошенных рассказали, что не разводились никогда. При этом 29% человек отметили, что однажды им все-таки пришлось пережить процедуру расторжения брака.

Нормально относятся к разводам 72% россиян. Еще 21% отметили, что разводиться категорически нельзя.

В качестве причины для развода 73% человек назвали рукоприкладство, 66% — психологическое насилие. Около 63% рассказали, что развестись можно в том случае, если один из партнеров зависим от алкоголя. При этом 58% отметили, что подали бы на развод, если бы супруг изменил им. Примерно 55% заявили, что развестись можно в случае постоянных ссор, а 48% отметили, что если один из партнеров полюбил другого.

Еще 42% заявили, что развестись можно, если чувства пропали, а 38% — из-за сексуальной несовместимости между супругами.