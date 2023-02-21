21 февраля 2023, 22:19
Россияне перечислили свои хобби
Кулинария стала самым популярным увлечением россиян
Кулинария и путешествия стали самыми популярными хобби россиян. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса сети Fix Price.
В рамках опроса 23% человек назвали в качестве своего хобби кулинарию. Такое же количество респондентов выбрали путешествия. Своим хобби чтение книг назвали 22% опрошенных.
Реклама
Кроме того, одними из самых популярных увлечений стали спорт, танцы, разведение растений, просмотр сериалов, рукоделие, шопинг, уход за домашними питомцами и видеоигры, написал «Ридус».
Реклама
Опросы
Реклама
Реклама