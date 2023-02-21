Интересное 21 февраля 2023, 22:19 Россияне перечислили свои хобби Кулинария стала самым популярным увлечением россиян

Читать 360tv в

Кулинария и путешествия стали самыми популярными хобби россиян. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса сети Fix Price.

В рамках опроса 23% человек назвали в качестве своего хобби кулинарию. Такое же количество респондентов выбрали путешествия. Своим хобби чтение книг назвали 22% опрошенных.

Реклама

Кроме того, одними из самых популярных увлечений стали спорт, танцы, разведение растений, просмотр сериалов, рукоделие, шопинг, уход за домашними питомцами и видеоигры, написал «Ридус».

Реклама