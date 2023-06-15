Интересное 15 июня 2023, 22:02 Россияне назвали свои любимые ароматы Запах алое стал одним из самых любимых у россиян

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Компания Synergetic провела исследование, в рамках которого выяснила, какие ароматы являются самыми любимыми у россиян. Лидирующие позиции занял запах алое. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Среди любимых ароматов средств для мытья посуды опрошенные выделили алоэ. А вот в Новосибирске большинство покупателей предпочитают средства с лимонным запахом.

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Среди вкусов пасты для зубов россияне выбирают мяту. При этом в Краснодарском крае кокосовый аромат пасты предпочитает каждый пятый, манговый — в Республике Башкортостан, а лаймовый — в Пермском крае, написал сайт kp.ru.