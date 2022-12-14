Интересное 14 декабря 2022, 03:09 Россияне назвали самых ярких фольклорных героев Трех богатырей назвали самыми популярными фольклорными героями

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Многие люди обожают сказки и былины. Сайт kp.ru провел опрос, в ходе которого выяснил, какие персонажи лучше всего отражают русский дух.

Самыми популярными сказочными персонажами стали три богатыря. За них проголосовали 53% опрошенных. При этом 16% респондентов выделили солдата, сварившего кашу из топора. По мнению россиян, в данном персонаже сочетается как сила, так и разум.

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Еще 11% человек отметили Данилу Багрова из картины «Брат», а вот 7% выделили Емелю. За Штирлица проголосовали 4% респондентов, за Афоню из картины «Афоня» 3%. Василису (Прекрасную или Премудрую) отметили 2%. Еще 2% проголосовали за Левшу. По 1% получили Иван-Царевич и Чебурашка.

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