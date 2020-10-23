Россияне начали скупать карты таро перед Хэллоуином

В преддверии Хэллоуина выросли продажи карт таро и других предметов, которые можно использовать для гадания и магических ритуалов. Россияне покупают их не только для личного пользования, но и в подарок.

По сравнению с прошлым годом этой осенью карты таро покупают на 75% чаще. Об этом сообщает РБК со ссылкой на онлайн-ретейлер OZON. В целом продажи продукции, связанной с гаданием и магическими ритуалами, выросли в восемь раз с начала года. Кроме карт, россияне покупают энергетические маятники, наборы для изготовления магических печатей, кристаллов, различных свечей.

Празднование Хэллоуина пройдет 31 октября. В Россию это торжество пришло не так давно.

Ранее RT сообщил о снижении доверия россиян к сверхъестественным явлениям. Правда, это было еще до пандемии коронавируса. Например, число тех, кто верит в лечение гипнозом, уменьшилось до 22%. Почти 30 лет назад этот показатель был на 41% больше. Кроме того, за два года на 17% сократилось количество людей, которые верят в способности человека колдовать и наводить порчу.