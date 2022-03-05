На данный момент из-за нестабильности в мире невозможно определить, вернутся ли Facebook и Twitter назад в Россию. Таким мнением поделился интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«На данный момент все решения о блокировке, ограничениях, уменьшении скорости доступа и претензионная работа, — все это находится за гранью адекватности. Все достаточно сумбурно, хаотично и базируется на факторах, которые носят сиюминутный, „моментный характер“, поэтому прогнозировать что-то с возвращением к нормальности достаточно сложно», — заметил специалист.

Эксперт обратил внимание на тот факт, что на данный момент ситуация меняется каждый час. Он также подчеркнул, что в дальнейшем у этих социальных сетей может возникнуть альтернатива. Могут возникнуть как и аналогичные приложения, так и совершенно новые разработки.