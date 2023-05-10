Интересное 10 мая 2023, 16:25 Россиянам расскзали, что не рекомендуется делать в день Семена Ранопашца 10 мая Utro.ru: в этот день запрещается брать в руки колющие и режущие предметы

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Наши предки верили, что в день памяти апостола Симеона, который видел при жизни Иисуса Христа и погиб от рук язычников, нельзя брать в руки режущие и колющие предметы, а также ссориться с родными. Об этом написало utro.ru.

Православные верующие 10 мая называют Семеновым днем. Традиционно на Руси в это время начинали посев.

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Считается, что этот день благоприятен не только для посева, но и для избавления от вредных привычек. Людям, которые имеют болезни, рекомендуется выходить на улицу, чтобы набраться здоровья.