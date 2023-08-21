Интересное 21 августа 2023, 11:46 Россиянам рассказали, зачем космонавтам нужна антибактериальная одежда «Москва 24»: микрофлора кожи «колонизирует» космические аппараты

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Научный обозреватель Николай Гринько выяснил, зачем для полета в космос космонавтам нужно надевать антибактериальную одежду. Об этом написала «Москва 24».

Ранее СМИ сообщили, что ученые вместе с Венской лабораторией текстиля начали поиски антибактериальных материалов для скафандров и другой рабочей одежды космонавтов в рамках проекта BACTeRMA.

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По словам обозревателя, находясь в космосе, космонавт меняет скафандр примерно один раз в полгода.

«Нужно ли говорить, что внутри скафандров живет и размножается микрофлора — бактерии и микробы, живущие на коже человека», — добавил Гринько.

И дело не только в неприятном запахе, который царит на корабле. Микрофлора кожи буквально «колонизирует» космические аппараты, а это представляет угрозу для здоровья и для нормальной работы всех систем корабля.