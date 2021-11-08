Россиянам рассказали, в каком возрасте лучше всего начинать заниматься киберспортом

Киберспортивную карьеру лучше всего начинать в 14 лет. Однако возраст может варьироваться в зависимости от выбранной дисциплины. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу Федерации компьютерного спорта (ФКС) России.

«Если говорить о сегодняшнем дне, то мы рекомендуем приступать к занятиям компьютерным спортом с 14 лет. С этого возраста разрешено участвовать в соревнованиях по компьютерному спорту», — рассказали в ведомстве.

Игры, результат которых зависит от быстроты реакции, лучше всего выбирать молодым людям. По мнению экспертов, пик формы для подобных игр наступает в 19-20 лет. Однако представители ФКС подчеркнули, что всегда существуют исключения. Есть игроки старше 30 лет, которые также показывают достойный уровень.

Прр этом игры, в которых важно стратегическое мышление, лучше всего подойдут для людей возрастом около 30 лет. К таким играм относятся «Соревновательные головоломки» (Clash Royale, Hearthstone) или «Стратегия в реальном времени» (StarCraft II).