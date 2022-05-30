Россиянам рассказали, в каком случае инкассатор имеет право открыть огонь

Новый закон, который вступил в силу 29 мая, наделил инкассаторов правом задерживать злоумышленников, которые посягнули на охраняемое имущество. Россиянам рассказали, как будет действовать данный закон. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Теперь сотрудники инкассаторской службы смогут воспользоваться оружием в момент задержания. После этого им необходимо будет передать злоумышленников сотрудникам полиции. В Росгвардии заявили, что объем оружия, выдаваемого таким специалистам, останется прежним. Суммарно для Центробанка, «Росинкаса» и Сбербанка выделят 40 тысяч пистолетов Макарова.