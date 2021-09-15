Россиянам рассказали, в какой период выгодно покупать продукты для приготовления борща

«Борщевой набор» — комплект продуктов, с помощью которого готовят самые распространенные в России блюда. Доктор экономических наук, бывший начальник департамента агропромышленного комплекса правительства России Леонид Холод рассказал в беседе с радио Sputnik, в какой период лучше всего приобретать продукты из набора.

В состав «Борщевого набора» входят картошка, лук, морковь, капуста, свекла. По мнению эксперта, лучше всего приобретать эти продукты в конце сентября, октябре и начале ноября. В этот период цены на овощи максимально низкие, так как происходит сбор урожая.

«Нужно просто ориентироваться и следить за ценами, потому что каждый год имеет свои особенности. Покупать овощи лучше там, где товар свежее, а цены конкурентные. Обычно это рынок», — посоветовал специалист.

Также важно соблюдать ряд условий, чтобы сохранить овощи на длительный период. Лучше всего хранить немытые овощи, с остатками земли. Многие овощи не получится хранить на протяжении всей зимы без погреба. Лучше всего хранить их на даче, в погребе или подвале.

«Можно заморозить какое-то количество „борщевого набора“ на зиму. В таком случае температура должна быть низкая, а заморозка — однократная. Такой способ хранения используется, даже в магазинах продают пакеты с замороженными овощами», — добавил Леонид Холод.