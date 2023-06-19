19 июня 2023, 23:36
Россиянам рассказали, употребление каких продуктов поможет загореть
Россиянам посоветовали есть апельсины для идеального загара
Некоторые фрукты способны помочь быстрее загореть благодаря меланину в составе. Диетолог Марина Когай перечислила такие продукты. Об этом сообщил телеканал «Санкт‑Петербург».
«Кто-то загорает больше, кто-то меньше, но меланин строится из аминокислот. В частности из таких как тирозин и триптофан, которыми очень богаты бананы, поэтому, если вы добавляете в свой рацион бананы, то и качество загара будет лучше», — рассказала врач.
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Она также посоветовала добавлять в рацион апельсины или любые другие цитрусовые. Благодаря ним загар будет дольше сохраняться на коже. Кроме того, они помогут восполнить недостаток витамина C.
Не стоит забывать и о моркови. Она содержит бета-каротин, который в организме превращается в витамин А. С его помощью можно придать загару приятный золотистый оттенок.
Красота
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