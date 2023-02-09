Интересное 09 февраля 2023, 13:07 Россиянам рассказали, сколько пиццы можно есть ежедневно Диетолог Маргарита Королева: в день можно съедать не более одного кусочка пиццы freepik

Читать 360tv в

Искусство приготовления всеми любимого итальянского блюда в 2017 году включили в список наследия ЮНЕСКО. О том, сколько пиццы можно съедать ежедневно, рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, людям без различных нарушений обмена веществ можно употреблять пиццу хоть каждый день, но не более одного кусочка. Также пиццу можно съедать в качестве перекуса.

Реклама

Врач отметила, что существуют и полезные для здоровья пиццы, приготовленные из натуральных ингредиентов. На фигуру не повлияют те блюда, тесто для которых сделано из льняной муки и в качестве начинок используется зелень. В то же время диетолог порекомендовала не злоупотреблять пиццей и отказываться от лакомства, в котором содержатся майонез и колбаса.

Реклама