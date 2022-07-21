Россиянам рассказали рецепт свекольника

Свекольник является отличным блюдом для жаркой погоды. При этом его приготовление не отнимет у вас слишком много времени и сил. Об этом сообщило utro.ru.

Для приготовления блюда нужно взять четыре небольших отварных свеклы, четыре вареных яйца, четыре огурца, пучок зеленого лука, четыре столовые ложки лимонного сока, укроп, специи и сметану.

В первую очередь мелко порежьте зелень и очистите свеклу, разрежьте яйца пополам. Лук дополнительно стоит размять в отдельной посуде и смешать с солью. В другую миску натрите свеклу и огурцы. Теперь можно раскладывать блюдо по порциям. В каждую порцию положите половинку натертого яйца, горсть укропа и две ложки сметаны. Получившуюся смесь залейте холодной водой и добавьте лимонный сок. Для особой пикантности можно добавить немного сахара.