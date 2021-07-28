Россиянам рассказали, почему нельзя брать помидоры на семена с верхних веток

Специалисты отметили, что сейчас самое время задуматься о будущем урожае помидор. При этом плоды на семена нужно выбирать особым способом. Об этом сообщило «Утро.ру».

В первую очередь, следует обратить внимание на крупные кусты. Они указывают на то, что там растут здоровые плоды без вредителей и бактерий. При этом не рекомендуется срывать томаты с самых верхних веток. Обычно эти плоды становятся собственным гибридом растения. Мелкие, зеленые и недозревшие томаты также не пригодятся для семян.

После того, как плоды были выбраны, их необходимо правильно заготовить. Специалисты советуют хорошенько вымыть, высушить и оставить дозревать овощи при комнатной температуре. После этого помидор необходимо разрезать на шесть частей и вытащить из него семена вместе с соком. Будущий материал лучше всего поместить в стеклянную бутылку в теплое место и накрыть марлей, а томатным соком полностью залить семена.

Буквально через несколько дней произойдет процесс брожения, на это укажет осветленный сок и пузырьки на поверхности. Выловленные семена следует промыть и просушить в течении недели, перемешивая. Затем их нужно поместить в коробочку и использовать, когда придет пора посадки.