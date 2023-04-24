Интересное 24 апреля 2023, 14:56 Россиянам рассказали, почему не стоит кормить животных в парке Врач Шеляков заявил, что кормление животных в парке может быть чревато бешенством

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Не стоит кормить животных в парке с рук, так как таким образом можно заразиться глистами и даже бешенством. Такой информацией поделился врач-ветеринар Михаил Шеляков. Об этом сообщила Neva.Today.

Специалист пояснил, что заразиться бешенством можно от белки, ежа или птицы. Для человека заболевание смертельно опасно.

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Если же вы все-таки решили покормить животное с рук, важно не дать ему себя укусить. Через кровь в организм могут попасть инфекции, среди которых — сибирская язва. После контакта с животными Шеляков посоветовал тщательно мыть руки.