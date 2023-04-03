03 апреля 2023, 17:32
Россиянам рассказали, почему черно-белые товары пользуются повышенным спросом среди покупателей
Черно-белый брендинг различных компаний позволяет увеличить вероятность покупки их товаров. Об этом сообщил директор брендингового агентства BRANDKEY Андрей Ионочкин в беседе с News.ru.
По словам эксперта, черно-белые изображения расставляют правильные акценты и дают возможность людям увидеть в такой картинке что-то свое.
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Ионочкин добавил, что крупнейшие компании Apple и Nike сознательно перешли от цветного формата своих брендов к черно-белому.
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