Интересное 03 апреля 2023, 17:32 Россиянам рассказали, почему черно-белые товары пользуются повышенным спросом среди покупателей

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Черно-белый брендинг различных компаний позволяет увеличить вероятность покупки их товаров. Об этом сообщил директор брендингового агентства BRANDKEY Андрей Ионочкин в беседе с News.ru.

По словам эксперта, черно-белые изображения расставляют правильные акценты и дают возможность людям увидеть в такой картинке что-то свое.

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Ионочкин добавил, что крупнейшие компании Apple и Nike сознательно перешли от цветного формата своих брендов к черно-белому.