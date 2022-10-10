Россиянам рассказали, откуда взялся кот Мостик | 360°

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10 октября 2022, 15:36

Россиянам рассказали, откуда взялся кот Мостик

«ФедералПресс»: Мостик начал упоминаться в медиа с началом строительства Крымского моста

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Произошедший взрыв на Крымском мосту спровоцировал выпуск нескольких заявлений от кота Мостика, который попросил граждан России не впадать в панику. Журналисты «ФедералПресс» решили рассказать, кто такой кот Мостик и откуда он взялся.

Бело-рыжий котенок начался упоминаться в медиа с началом строительства Крымского моста. Тогда рабочие, находившиеся на объекте, рассказывали, что к ним прибилось животное, которое было решено оставить на стройке.

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В качестве дня рождения коту выбрали дату 29 ноября — неофициальный День мостов.

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Социальные сети с котом начали быстро становиться популярными. От его имени подписчикам рассказывали, как продвигается строительство Крымского моста. В группах также появлялись фотографии, на которых кот наблюдает за ходом строительства сооружения.

Сейчас от лица Мостика ведется несколько соцсетей. Например, в группе в «ВКонтакте» у него более 21 тысячи подписчиков, а в Telegram — более шести тысяч.

Как сообщили авторы блога, сам кот с 2020 года живет в Симферополе и чувствует себя прекрасно. По легенде, новое «место работы» Мостика — крымская редакция РИА «Новости».

Крымский мост

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