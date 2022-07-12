Россиянам рассказали, опасны ли цветущие в водоемах водоросли

В Чудском озере, а также в Финском заливе микробиологи обнаружили Microcystis aeruginosa, или по-другому — микроцистис синевато-зеленый. Это один из самых частых обитателей пресных водоемов, прудов и озер. Насколько опасны такие водоросли для человека, узнали журналисты Life.

В России произрастание этих растений фиксировали в Пензенской области, под Волгоградом, в Балтийском море, и даже на мелководьях озера Байкал. В процессе жизнедеятельности микроцистис синевато-зеленый выделяет одноименный токсин — микроцистин.

По словам ученых, если человек наглотается воды, где живет эта бактерия, то токсин через кровь может распространиться по всему организму. Примерно 50% его накапливается в печени, что впоследствии может вызвать печеночную недостаточность, вплоть до летального исхода.

Понять, что вы отравились микроцистином можно по рвоте, диарее, мышечной слабости, конъюнктивиту, высыпаниям на губах и даже по приступам астмы.