Россиянам рассказали о варианте прописать ребенка в арендуемом жилье без согласия хозяина | 360°

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Россиянам рассказали о варианте прописать ребенка в арендуемом жилье без согласия хозяина

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Ребенка можно прописать в арендуемом жилье без разрешения собственника. Заявление можно подать онлайн. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на Правила регистрации граждан и снятия их с учета.

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В случае, если ребенок проживает в съемном жилье без прописки более трех месяцев, его родители могут заработать штраф. Регистрация может иметь временный или постоянный характер. Подать заявление можно в МФЦ или в любом территориальном подразделении МВД, а также онлайн. При этом разрешение от хозяина квартиры не требуется.

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