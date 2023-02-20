Интересное 20 февраля 2023, 23:27 Россиянам рассказали о способах получить жилье без ипотеки Россиянам посоветовали приобретать квартиры в лизинг

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Многие люди для того, чтобы приобрести жилье, берут ипотеку. Однако не у всех есть желание пользоваться подобным способом. Ura.ru рассказало о способах упростить покупку жилья.

Одним из самых удобных способах получения недвижимости является лизинг. Данная схема представляет из себя аренду квартиры с правом выкупа. Часть средств с аренды идет на погашение стоимости жилья.

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Также можно обратиться за помощью к работодателю. Крупные компании могут приобрести сотруднику жилье, вычитая платежи с заработной платы, написало utro.ru.

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