Россиянам рассказали о способах отличить мошенников от настоящих коммунальщиков | 360°

Интересное 01 ноября 2022, 23:05 Россиянам рассказали о способах отличить мошенников от настоящих коммунальщиков

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Порой мошенники притворяются сотрудниками коммунальных служб. Они проводят некачественные работы, а затем значительно завышают цены за свои услуги. Сайт телеканала «Звезда» рассказал о том, как выявить злоумышленников.

Насти информацию о легально работающих коммунальных службах можно на сайте Росаккредитации. При этом с 1 ноября проводить проверку счетчиков смогут лишь аккредитованные специалисты.

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При этом зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, что официальные организации обычно не устраивают обходы по квартирам. Если к вам пришел человек и заявил, что у вас в квартире нужно провести какие-либо работы, то он с большой вероятностью является мошенником.

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