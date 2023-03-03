Интересное 03 марта 2023, 12:15 Россиянам рассказали о способах чаще чувствовать радость

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Положительные эмоции влияют на психологическое состояние и физиологическое здоровье человека. О способах, которые позволят почаще испытывать радость, сообщил сайт «Ридус».

Совместные ужины и обеды с друзьями и близкими людьми помогут добавить в рутинные будни побольше красок и впечатлений. Также наполнить свой день радостью можно благодаря совместному приготовлению еды с любимым человеком.

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Кроме того, положительные эмоции удастся получить при регулярных занятиях физической активностью.