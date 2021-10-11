Россиянам рассказали о самых востребованных профессиях будущего

Самыми востребованными профессиями будущего станут те, которые связаны с информационными технологиями. Таким мнением поделился исполнительный директор сервиса «Работа.ру» Вадим Шаповалов. Об этом сообщила Lenta.ru.

По мнению эксперта, новые профессии будут нацелены на развитие IT-технологий, а также смежных сфер деятельности. К примеру, в будущем будут востребованы специалисты, способные работать с альтернативными видами энергии, а также руководители цифровой трансформации, передали «Известия».

«Понятие профессии трансформируется, и на смену привычной специальности приходит портфель компетенций специалиста, с помощью которого он может подключаться к выполнению разных работ, а также проектной деятельности», — пояснил эксперт.

Однако, по мнению Шаповалова, тотальной безработицы образоваться не должно. Он отметил, что адаптироваться в новом времени будет нелегко, однако потребность в персонале на рынке труда останется прежней.