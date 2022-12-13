Интересное 13 декабря 2022, 17:45 Россиянам рассказали о самых очевидных киноляпах фильма «Кавказская пленница»

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Многие люди являются фанатами советского фильма «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». Однако не все из них знают об обилии киноляпов в картине. Сайт ctnews.ru рассказал о забавных несостыковках.

Один из самых очевидных киноляпов связан с одеждой главной героини. По сюжету Нина, одетая в полосатую футболку, залезает в воду, чтобы вытащить Шурика. Однако после того, как девушка высушила одежду и надела вновь, футболка стала белой, написали Nation News.

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Еще одна странность связана и с обувью Шурика. Перед тем, как залезть в спальный мешок, он снял ботинки. Однако, когда Нина достала его из воды, обувь вновь оказалась на герое.

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