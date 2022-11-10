Интересное 10 ноября 2022, 15:15 Россиянам рассказали о самых необычных рекордах книги Гиннесса

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Книга рекордов Гиннесса содержит в себе огромное количество ярких и необычных достижений человечества. РИАМО составило подборку, в которую вошли самые удивительные рекорды.

Житель Вашингтона Джон Миннок попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый тяжелый человек в мире. В 37 лет его вес составил 635 килограммов. Такая отметка стала критической, из-за чего мужчину госпитализировали в больницу, где он прожил два года. За время своего пребывания в медицинском учреждении мужчине удалось потерять 419 килограммов.

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А вот самым высоким человеком в мире стал Роберт Уодлоу. Перед смертью рост мужчины насчитывал 272 сантиметров.

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Женщиной, которая родила наибольшее количество детей, стала жительница России, супруга крестьянина Федора Васильева. Имя матери-героини не дошло до наших дней, однако известно, что она произвела на свет 69 детей, 67 из которых смогли выжить в младенчестве.