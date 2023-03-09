Интересное 09 марта 2023, 12:24 Россиянам рассказали о самых модных брюках весны 2023 года

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Новым трендом модного сезона текущей весны стали расклешенные легинсы. О том, с чем сочетать эти брюки, сообщил сайт "Дни.ру".

По мнению стилистов, такая модель брюк позволит визуально удлинить ноги, подчеркнет фигуру и подойдет любой девушке. Легинсы можно сочетать как со спортивной обувью, так и с каблуками.

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Отмечается, что расклешенные брюки разнообразят гардероб и станут отличной альтернативой джинсам и офисным штанам.

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