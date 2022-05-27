Россиянам рассказали о редчайшем метеорном дожде, который пройдет 31 мая

Утром 31 мая в небе над Землей пройдет метеорный шторм, который возникает раз в несколько столетий, написал сайт kp.ru.

Интересно в таких потоках то, что с Земли все падающие звезды представляются летящими из одной точки в разные стороны. За счет этого метеорные дожди кажутся особенно впечатляющими.

Сильнейший метеорный шторм, по расчетам специалистов, застанут жители Северного полушария, поскольку созвездия Геркулеса и расположенного рядом Волопаса из Южного полушария не видны.

Скорее всего, повезет жителям США, однако россиянам не следует спешить отчаиваться. Никто не знает, насколько точны оказались подсчеты специалистов.