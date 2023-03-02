Интересное 02 марта 2023, 17:54 Россиянам рассказали о причинах частых перепадов настроения весной

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С приходом весны многие россияне замечают за собой постоянные перепады настроения. О причинах такого состояния в это время года рассказала врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, именно весной и осенью людям требуются дополнительные силы и внутренние ресурсы для адаптации к смене времени года. В этот период колебания настроения являются нормальной реакцией организма на перемены, добавила врач.

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Как сообщила «Общественная служба новостей», отвлекающие от рутины занятия помогут человеку в этот непростой период.