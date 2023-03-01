Интересное 01 марта 2023, 17:47 Россиянам рассказали о преимуществах уличных котов перед породистыми Unsplash

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Дворовые кошки менее подвержены возникновению и развитию генетических заболеваний, нежели породистые коты. Об этом сообщил ветеринар Богдан Галкин в беседе с News.ru.

По словам специалиста, низкая доля вероятности возникновения заболеваний у уличных кошек связана с их происхождением. В отличие от породистых животных, дворовые появились на свет не в результате искусственного скрещивания. Из-за так называемой намеренной мутации породистые коты подвержены высоким рискам наследственных болезней.

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Галкин отметил, что шансы на развитие генетических недугов у дворовых кошек стремятся к нулю. Как сообщил сайт «Политэксперт», также дворовые животные требуют меньше ухода и реже страдают отитом и болезнями суставов.