Интересное 06 декабря 2022, 10:55 Россиянам рассказали о правильном уходе за лапами собак зимой Грязные и мокрые лапы могут спровоцировать инфекции Unsplash

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С приходом морозов питомцам необходим особый зимний уход. В противном случае это может привести к рискам возникновения болезней у собак, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По мнению специалиста, во время выгула собак в холодное время года необходимо надевать им на лапки специальную обувь. Если же лапы четвероногих друзей ничем не защищать, то из-за влаги и грязи на них могут появиться ранки. В свою очередь, через эти повреждения в организм питомца может попасть инфекция.

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Отмечается, что от реагентов и других вредных городских веществ защитить лапы питомца также помогут спреи и воск. После прогулки лапы следует помыть и просушить.

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Эксперт напомнил, что не стоит забывать и о когтях на лапах собак - очень важно их вовремя укорачивать, иначе это вызовет у питомца дискомфорт. Если же лапки все же воспалились, необходимо показать собаку ветеринару.

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