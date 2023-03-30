Интересное 30 марта 2023, 18:36 Россиянам рассказали о правилах воспитания собак

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Прежде чем завести собаку, необходимо знать особенности психики этих животных. О том, как правильно воспитать питомца, рассказал владелец спортивной собаки Сергей Курилов в беседе с «Тульской службой новостей».

По его словам, послушному поведению можно обучить абсолютно каждую собаку. Очень важным элементом социализации питомцев является игра, поэтому Курилов посоветовал владельцам почаще радовать игрушками своего четвероногого друга.

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Эксперт также отметил, что игровая деятельность помогает установить доверительный контакт с питомцем.