Интересное 17 февраля 2023, 12:32 Россиянам рассказали о правилах воспитания кошек

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Каждый владелец кошки должен регулярно заниматься воспитанием своего любимого питомца. О том, как приучить животное к дисциплине, сообщил сайт Utro.ru.

Лучшим способом воспитания и приучения к дисциплине является дрессировка. Так, владельцам кошек рекомендуется поощрять своих питомцев за хорошее поведение каким-либо лакомством. Также очень важно придерживаться одной и той же тактики при воспитании.

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Отмечается, что успешное приучение кошки к дисциплине возможно только при доверительных отношениях со своим хозяином.

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