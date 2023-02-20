Интересное 20 февраля 2023, 17:45 Россиянам рассказали о правилах хранения зелени в холодильнике

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При правильном хранении в холодильнике зелень может оставаться свежей в течение четырех недель. Об этом рассказала специалист сервиса доставки фермерских продуктов Дарья Уткина в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, зелень необходимо хранить при температуре от +2 до -4 градусов. Перед тем, как положить зелень в холодильник, необходимо ее тщательно промыть и удалить все поврежденные ветки.

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Как сообщило Nation News, для оптимальной циркуляции воздуха полки в холодильнике не должны быть перегружены.

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