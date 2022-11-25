25 ноября 2022, 13:03
Россиянам рассказали о пользе вина в быту
Хозяйки могут использовать вино для удаления жирных пятен
Мало кто догадывается, что легкий алкогольный напиток способен снять стресс не только при его употреблении, но и при добавлении в ванну вместо пены. О пользе вина в быту сообщил «Ридус».
Если добавить пару-тройку бокалов вина в горячую ванну, то это поможет улучшить состояние цвета кожи и снять стресс. Также свойствам вина нашли отличное применение в бьюти-сфере — можно использовать напиток как один из компонентов спа-ухода в виде увлажняющих масок.
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Кроме того, вино поможет хозяйкам отмыть жирные поверхности — необходимо только смешать его с пищевой содой. Отмечается, что вино способно очистить зеркальные поверхности и окна.
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Алкоголь
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