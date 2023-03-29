Интересное 29 марта 2023, 19:28 Россиянам рассказали о пользе смеха

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Всего лишь 17 минут улыбки способны продлить жизнь человека на целый год. О пользе смеха в преддверии 1 апреля рассказала смехотерапевт Анна Любомская телеканалу «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, во время смеха вырабатываются гормоны радости и снижается уровень гормонов стресса в крови. Также благодаря такой эмоции человек может подкачать мышцы лица.

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Любомская отметила, что никакой разницы между искусственным и естественным смехом не существует.